Про це йдеться в повідомленні пресслужб канадського та британського урядів.
Зазначається, що до канадського санкційного списку потрапили 43 російські олігархи, фінансова еліта та члени їхніх родин, 35 представників так званої “влади” у тимчасово окупованих РФ Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.
Водночас Сполучене Королівство запровадило санкції проти очільниці Центробанку РФ Ельвіри Набіулліної. Також у Великій Британії обмежать доступ РФ до основних західних послуг, зокрема ІТ, архітектурних послуг, інженерних послуг та юридичних консультацій щодо певної комерційної діяльності.
У повідомленні наголосили, що британці забороняють експорт майже 700 товарів, які мають вирішальне значення для промислового та технологічного потенціалу Росії.
Прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Велика Британія ніколи не визнає анексію окупованих Росією територій України.
- Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав “договори про вступ до складу Росії” захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці є громадянами РФ.
- Путін заявив, що люди так званих “ДНР” та “ЛНР”, Запорізької та Херсонської областей стають назавжди громадянами РФ. А також закликав Київ повернутися за стіл переговорів.
- Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що його держава й надалі підтримуватиме зусилля України для відновлення контролю над окупованими Росією територіями. У такий спосіб він відреагував на дії РФ щодо анексії частини наших територій 30 вересня.