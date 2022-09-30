У відповідь на анексію Росією українських територій санкції проти неї також запровадили Канада та Велика Британія.

Про це йдеться в повідомленні пресслужб канадського та британського урядів.

Зазначається, що до канадського санкційного списку потрапили 43 російські олігархи, фінансова еліта та члени їхніх родин, 35 представників так званої “влади” у тимчасово окупованих РФ Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.

Водночас Сполучене Королівство запровадило санкції проти очільниці Центробанку РФ Ельвіри Набіулліної. Також у Великій Британії обмежать доступ РФ до основних західних послуг, зокрема ІТ, архітектурних послуг, інженерних послуг та юридичних консультацій щодо певної комерційної діяльності.

У повідомленні наголосили, що британці забороняють експорт майже 700 товарів, які мають вирішальне значення для промислового та технологічного потенціалу Росії.

Прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Велика Британія ніколи не визнає анексію окупованих Росією територій України.