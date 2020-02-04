Міністерство закордонних справ Канади вимагає від Ірану передати для розшифровки "чорні ящики" збитого українського літака.

Про це йдеться в офіційній заяві на сайті відомства.

“Всі держави стурбовані нездатністю Ірану надати доступ до чорних скриньок. Додаток 13 Конвенції про цивільну авіацію вимагає, щоб це сталося без затримок. Іран повинен терміново передати чорні ящики як прояв бажання відновити повну картину цієї події “, – йдеться в документі.

Також представники держав, громадяни яких загинули в результаті авіакатастрофи, погодилися продовжити тиск на Іран “заради досягнення підзвітності, прозорості та справедливості для жертв рейсу PS752”.

“До того ж, учасники взяли зобов’язання прийти до згоди щодо юридичних варіантів переговорів з Іраном про відповідальність за цей вчинок, щоб досягти справедливості, в тому числі належних компенсацій для родичів жертв рейсу PS752”, – відзначають в канадському МЗС.

8 січня невдовзі після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців. Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.