У міністерстві закордонних справ Канади вирішили тимчасово відкликати зі свого посольства у Києві неосновних співробітників та членів сімей дипломатів, які ще досі залишаються в Україні.

Про це повідомляють на офіційному сайті МЗС Канади.

Як зазначили у відомстві, вони продовжують уважно слідкувати за ситуацією в Україні.

“Для нас найвищим пріоритетом залишається безпека наших громадян. Наші чиновники готові надати консульську допомогу канадцям в Україні, у разі необхідності”, – йдеться у повідомленні.

В той самий час в МЗС Канади додали, що посилять команду свого посольства у Києві. До відомства прибудуть посадові особи, які мають досвід у таких галузях як:

реформи сектору безпеки

управління контактами

демократичні реформи

консульські служби

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