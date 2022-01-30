Про це повідомляють на офіційному сайті МЗС Канади.
Як зазначили у відомстві, вони продовжують уважно слідкувати за ситуацією в Україні.
“Для нас найвищим пріоритетом залишається безпека наших громадян. Наші чиновники готові надати консульську допомогу канадцям в Україні, у разі необхідності”, – йдеться у повідомленні.
В той самий час в МЗС Канади додали, що посилять команду свого посольства у Києві. До відомства прибудуть посадові особи, які мають досвід у таких галузях як:
- реформи сектору безпеки
- управління контактами
- демократичні реформи
- консульські служби
- дипломатія
“Разом вони підсилять наш дипломатичний потенціал та дозволять продовжити оцінювати та реагувати на ситуацію, яка змінюється, для підтримки України”, – підкреслили у канадському МЗС.
- Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ Канади рекомендує своїм громадянам залишити територію України через загрозу військових дій, якщо їхня присутність не є обов’язковою.
- Раніше уряд Канади повідомив про кібератаку на МЗС держави з боку невідомих хакерів.
- Також міністерка національної оборони Канади Аніта Ананд прибула до України із дводенним візитом. У Києві в аеропорту делегацію зустрічав заступник міністра оборони України Олександр Поліщук.
- Окрім цього, Державний департамент США погодив добровільний виїзд для державних службовців США, а від’їзд для членів сімей дипломатів зробив обов’язковим.