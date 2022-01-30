Про це повідомляють на офіційному сайті МЗС Канади.

Як зазначили у відомстві, вони продовжують уважно слідкувати за ситуацією в Україні.

“Для нас найвищим пріоритетом залишається безпека наших громадян. Наші чиновники готові надати консульську допомогу канадцям в Україні, у разі необхідності”, – йдеться у повідомленні.

В той самий час в МЗС Канади додали, що посилять команду свого посольства у Києві. До відомства прибудуть посадові особи, які мають досвід у таких галузях як:

  • реформи сектору безпеки
  • управління контактами
  • демократичні реформи
  • консульські служби
  • дипломатія

“Разом вони підсилять наш дипломатичний потенціал та дозволять продовжити оцінювати та реагувати на ситуацію, яка змінюється, для підтримки України”, – підкреслили у канадському МЗС.