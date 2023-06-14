Відкрито новий ринок для збуту продуктів українського виробництва, а саме молока та молочних продуктів до Канади.

Джерело: Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Завдяки спільній роботі Міністерства закордонних справ та Держпродспоживслужби відкрито новий ринок для збуту продуктів українського виробництва, а саме молока та молочних продуктів до Канади.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що відкриття канадського ринку для української молочної продукції дозволить підприємцям заробити додаткові кошти, а отже зміцнить економіку України.

Нагадаємо, що наразі для українських виробників молока і молокопродуктів відкриті ринки 31 країни, а саме – Європейський Союз, Євразійський Союз, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Боснія та Герцоговина, Великобританія, Домініканська Республіка, Ізраїль, Ірак, Йорданія, Канада, Катар, Кенія, Китай, Кувейт, Республіка Ліван, Лівія, Марокко, Молдова, ПАР, Північна Македонія, Саудівська Аравія, Таджикистан, Туніс, Туреччина, Туркменістан, Узбекистан, Чорногорія, Японія.