Канада оголосила про відкриття кордонів для повністю вакцинованих проти коронавірусу мандрівників.

Про це йдеться у заяві уряду Канади.

“З 5 липня повністю вакциновані мандрівники, яким дозволено в’їхати в Канаду, не будуть підпадати під федеральну вимогу про карантин або проходження тесту на COVID-19 на восьмий день”, – йдеться у заяві.

Зазначається, що повністю вакциновані мандрівники, які прибувають повітряним транспортом, звільняються від вимоги зупинятися у визначених урядом готелях.

У Канаду пускатимуть мандрівників, які зробили щеплення вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Covishield і Janssen (Johnson & Johnson). Наголошується, що друга доза повинна бути введена за два тижні до прильоту в країну.

Документи, які підтверджують вакцинацію, повинні бути англійською чи французькою мовами, або з завіреним перекладом.

Важливо, що у мандрівників не повинно бути симптомів коронавірусу. Вони мають надати мати паперову або цифрову копію документів про вакцинацію і дані в електронному вигляді через систему ArriveCAN до прибуття в Канаду.