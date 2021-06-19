Уряд Канади відмовився відкривати кордони з США, поки в країні не вакцинують щонайменше 75% населення.

Про це заявив очільник канадського уряду Джастін Трюдо, повідомляє Reuters.

Заборону на в’їзд на територію Канади продовжили до 21 липня.

На таке рішення канадського уряду негативно відреагували в деяких американських компаніях, а також — серед законодавців Конгресу. Бізнес та туристична індустрія тиснуть на канадський уряд, вимагаючи послабити карантинні обмеження. Зокрема, це стосується відкриття кордонів.

Але Трюдо категорично заявив, що кордон буле закрито, поки 75% канадців не отримають хоча б по одній дозі вакцини проти коронавірусу, а 20% канадців буде вакциновано повністю.

Наразі в Канаді 73,4% населення отримало по одній дозі вакцини проти коронавірусу. Повністю вакциновано – 14,7%.

“Навіть повністю вакциновані можуть заразити коронавірусом тих, хто не вакциновані”, – сказав Трюдо, додавши, що Канада намагається уникнути можливих пандемій.

Попри заяву уряду, в західній провінції Альберта повідомили, що збираються повністю відновити економіку з 1 липня, скасувавши майже всі карантинні обмеження. У штаті 70% населення отримало по одній дозі вакцини проти коронавірусу.