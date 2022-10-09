У Великій Британії українські військові продовжують проходити навчання. Тренувальну місію відновили інструктори з Канади.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

За словами сержанта-майора навчальної операції UNIFIER-UK Корі Озеркевича, для громадян Канади “неймовірна честь відновити навчання Сил Оборони України”.

“Разом із нашими союзниками у Сполученому Королівстві солдати Збройних сил Канади наразі проводять цілеспрямовану підготовку українських новобранців щодо індивідуальних і колективних військових навичок, які неминуче необхідні, щоб надати їм можливості захищати свою країну від російської агресії”, — йдеться у повідомленні.

Корі Озеркевич додав, що тренувальні групи складаються з висококваліфікованих, мотивованих і професійних військовослужбовців.

Капрал Джастін Коул, солдат 3-го батальйону Канадської легкої піхоти принцеси Патриції Збройних Сил Канади (3 PPCLI), зазначив, що бійці ЗСУ прагнуть навчання. Він пишається тим, що допомагає українським захисникам вдосконалювати навички.