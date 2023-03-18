Про це інформує Міністерство оборони Канади.

Міністерка оборони Канади Аніта Ананд опублікувала відео того, що схоже на броньовану евакуаційну машину Bergepanzer 3 завантажують на український вантажний літак.

Міністерка наголосила, що Канада підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

В окремому твіті Королівських Військово-повітряних сил Канади опублікували відео завантаження танків Leopard 2 на транспортний літак.

Канада пообіцяла поставити Україні вісім бойових танків Leopard 2, а також близько 8 тисяч артилерійських боєприпасів і десяток ракет ППО.

Також Оттава надішле Києву понад 1800 навчальних боєприпасів для бойових танків Leopard 1, наданих Данією, Німеччиною та Нідерландами.