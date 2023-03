Про це інформує Міністерство оборони Канади.

Міністерка оборони Канади Аніта Ананд опублікувала відео того, що схоже на броньовану евакуаційну машину Bergepanzer 3 завантажують на український вантажний літак.

We will #StandWithUkraine for as long as it takes. pic.twitter.com/xDUR4ybt4U

Міністерка наголосила, що Канада підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

В окремому твіті Королівських Військово-повітряних сил Канади опублікували відео завантаження танків Leopard 2 на транспортний літак.

The @RCAF_ARC Bison’s of 429 Squadron are showing their heavy lifting capabilities again. 👍 to CC-177 Globemaster crews for their rapid delivery of Leopard 2 tanks in support of the🇺🇦 . @CanadianArmy pic.twitter.com/OLBedPtkBU

— RCAF Operations (@RCAFOperations) March 18, 2023