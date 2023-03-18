Про це інформує Міністерство оборони Канади.
Міністерка оборони Канади Аніта Ананд опублікувала відео того, що схоже на броньовану евакуаційну машину Bergepanzer 3 завантажують на український вантажний літак.
More Canadian military aid is en route to Ukraine.
We will #StandWithUkraine for as long as it takes. pic.twitter.com/xDUR4ybt4U
— Anita Anand (@AnitaAnandMP) March 18, 2023
Міністерка наголосила, що Канада підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.
В окремому твіті Королівських Військово-повітряних сил Канади опублікували відео завантаження танків Leopard 2 на транспортний літак.
The @RCAF_ARC Bison’s of 429 Squadron are showing their heavy lifting capabilities again. 👍 to CC-177 Globemaster crews for their rapid delivery of Leopard 2 tanks in support of the🇺🇦 . @CanadianArmy pic.twitter.com/OLBedPtkBU
— RCAF Operations (@RCAFOperations) March 18, 2023
Канада пообіцяла поставити Україні вісім бойових танків Leopard 2, а також близько 8 тисяч артилерійських боєприпасів і десяток ракет ППО.
Також Оттава надішле Києву понад 1800 навчальних боєприпасів для бойових танків Leopard 1, наданих Данією, Німеччиною та Нідерландами.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина спільно зі своїми партнерами в Європейському Союзі планують якнайшвидше забезпечити Україну необхідними боєприпасами.
- 10 березня Канада заборонила імпорт усіх російських алюмінієвих і сталевих виробів. Ця заборона спрямована на те, аби позбавити РФ можливості продовжувати фінансувати війну проти України.