Сьогодні, 4 лютого, до України з Галіфаксу вирушив перший танк Leopard 2 німецького виробництва, наданий Канадою.

Про це повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд у Twitter.

За її словами, 4 лютого літак канадських Повітряних сил вилетів з Галіфаксу з першим основним бойовим танком Leopard 2, який держава відправила в Україну.

“Канада підтримує народ України — і ми продовжуватимемо надавати Збройним силам України обладнання, необхідне для перемоги”, — наголосила Ананд.

Today, an @RCAF_ARC aircraft departed Halifax carrying the first Leopard 2 main battle tank that Canada is sending to Ukraine. Canada stands with the people of Ukraine – and we’ll continue to provide Ukraine’s Armed Forces with the equipment that they need to win. pic.twitter.com/N1MLq40cL6 — Anita Anand (@AnitaAnandMP) February 4, 2023

ДОВІДКА. 25 січня уряд Німеччини погодився надати Україні танки Leopard та дозволив реекспорт іншим країнам, які мають такі танки у своєму арсеналі. Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що країна продовжить збільшувати військову підтримку України.

Зауважимо, що наприкінці січня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Україна розраховує отримати від 120 до 140 сучасних західних танків у межах “першої хвилі” постачання із 12 країн.