Про це пресслужба ВМС Канади повідомила у Twitter.
Корабель попрямував до Середземного і Чорного моря, вийшовши з порту в Галіфаксі. Канадський фрегат вперше візьме участь у місії НАТО Reassurance.
Своєю чергою, Військово-морські сили в Атлантичному океані, що входять до складу Канадських збройних сил, уточнили, що на борту фрегата загалом 240 моряків, офіцерів та льотчиків.
“Фрегат “Монреаль” вирушив із 240 матросами, офіцерами та льотчиками у 6-місячне закордонне відрядження в рамках операції Reassurance”, – йдеться у повідомленні.
Довідка. “Монреаль” – фрегат типу Halifax, котрий перебуває у Збройних силах Канади з 1993 року. Montréal – сьомий корабель у своєму класі, що базується на канадському патрулі. Двічі він був флагманом, брав участь в операції НАТО (1993-1996 рр.) під час морської блокади Югославії. Корабель також брав участь у місії Аполлон (2002-2003 рр.) під час війни в Афганістані.
Місія Reassurance — операція НАТО з безпеки та стримування, що проводиться у Східній та Центральній Європі. В операції Reassurance може бути задіяно до 915 військових армії Канади, що робить її найбільшою міжнародною військовою операцією Канади на сьогодні. Операцію розпочали у квітні 2014 року після окупації Криму Росією.
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