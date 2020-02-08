Канада вимагає від іранської сторони 1,5 мільярда канадських доларів (1,1 мільярда доларів) компенсації за збитий український літак МАУ в Тегерані.

Про це пише The New York Times.

Колективний позов подали родичі жертв авіакатастрофи.

Відповідачами виступають Іран, а також його керівник і духовний лідер аятолла Алі Хаменеї, головнокомандувачі КВІР, в тому числі генерал Амір Алі Хаджизаде, який керує ВВС країни.

У позові стверджується, що падіння літака було “навмисним терористичним актом”.

8 січня невдовзі після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців. Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.