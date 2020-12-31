Канада вимагатиме від пасажирів, які хочуть в'їхати на територію країни, підтвердити негативний результат тесту на COVID-19.

Про це повідомляє видання The Hill.

Пасажири, що прибувають до Канади літаком повинні будуть показати негативний результат тесту на полімеразну ланцюгову реакцію (ПЛР) за три дні до прильоту, заявив міністр з міжвідомчих відносин Домінік Леблан.

В даний час всі ті, хто в’їжджає до країни, проходять обов’язковий 14-денний карантин. Але, за словами міністра громадської безпеки Білла Блера, цей захід скасовуватися не буде, до нього на додаток вимагатимуть ПЛР-тест.

“Це не альтернатива карантину. Це додаткова міра”, – сказав Блер, підкресливши, що саме карантин, є “найефективнішою лінією захисту Канади для запобігання поширенню хвороби”.

Недотримання періоду карантину тягне за собою тюремне ув’язнення на термін до шести місяців або штраф до 750 000 доларів.

Зараз Канада заборонила всі польоти з Великої Британії на тлі спалаху нового штаму COVID-19, хоча Канада вже підтвердила випадки зараження цим штамом на своїй території.