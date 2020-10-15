Уряд Канади погодив додаткові санкції проти низки білоруських чиновників. Ці обмеження ввели з метою підтримки спроби міжнародного співтовариства з пошуку дипломатичного вирішення кризи в Білорусі.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства закордонних справ Канади.

Зазначається, що 29 вересня Канада ввела санкції проти 11 білоруських чиновників. Однак санкційний список оновили відповідно до списків Європейського Союзу та США.

В заяві МЗС Канади повідомляється, що додаткові санкції були вимушеною відповіддю на систематичні та грубі порушення прав людини в країні. Ціллю санкцій є посилення міжнародного тиску на владу Білорусі для мирного вирішення поточної кризи шляхом демократичних переговорів.

“Сьогоднішні дії підтримують ширші міжнародні зусилля з метою дипломатичного вирішення кризи в Білорусі. Демонструючи тверду рішучість щодо санкцій, ми зміцнюємо свою колективну здатність чинити тиск на державних чиновників у Білорусі, щоб вони прислухались до вимог білоруського народу. Канада продовжує солідарність з жителями Білорусі, коли вони борються за відновлення прав людини та досягнення демократії у своїй країні”, – повідомили у відомстві.

Нагадаємо, що 2 жовтня Європейський Союз опублікував перелік білоруських високопосадовців, проти яких введено санкції через фальсифікації на виборах президента та насильство проти протестувальників. Санкції не було введено проти самого Лукашенка, проте під них потрапили представники найвищого керівництва силових структур та Центрвиборчкому. В опублікованому документі зазначено 44 особи.