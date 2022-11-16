Канада запровадила санкції проти осіб з Ірану, які причеті до виробництва іранських безпілотних літальних апаратів серії Shahed. Ще санкції застосували проти тих, хто здійснює жорстокі репресії щодо протестувальників.

Про це повідомив уряд Канади.

Країна ввела санкції проти дослідницької фірми Shahed Aviation Industries. Вона пов’язана з аерокосмічними силами Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Компанія бере участь у виробництві зокрема Shahed-136. Росія використовує ці БПЛА для завдання ударів по території України та проти мирного населення.

Обмеження застосували проти Сейєда Ях’я Сафаві, головного радника верховного лідера Ірану з військових питань та колишнього головнокомандувача КВІР. Ще під них потрапили бригадні генерали КВІР Сейєд Ходжатолла Курейші та Саїд Агаджані, а також Алі Азаді, командувач силами охорони правопорядку в іранській провінції Курдистан.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що додаткові санкції введено проти шести фізичних та двох юридичних осіб із Ірану через порушення прав людини та дестабілізацію миру й безпеки. Йдеться про причетних до “грубих і систематичних порушень прав людини в Ірані, зокрема жорстоких репресій проти протестувальників, а також зловмисної діяльності режиму за кордоном”.

Згідно з санкціями з підсанкційними фізичними та юридичними особами буде заборонено вести діяльність. Їм заморозять будь-які активи на території Канади. Також їх включать до списку у відповідь на грубі та систематичні порушення прав людини. Особам буде заборонено в’їхати до Канади.

Крім того, Канада раніше вже запровадила санкції проти 99 фізичних та 181 юридичної особи з Ірану.