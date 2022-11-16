Про це повідомив уряд Канади.
Країна ввела санкції проти дослідницької фірми Shahed Aviation Industries. Вона пов’язана з аерокосмічними силами Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Компанія бере участь у виробництві зокрема Shahed-136. Росія використовує ці БПЛА для завдання ударів по території України та проти мирного населення.
Обмеження застосували проти Сейєда Ях’я Сафаві, головного радника верховного лідера Ірану з військових питань та колишнього головнокомандувача КВІР. Ще під них потрапили бригадні генерали КВІР Сейєд Ходжатолла Курейші та Саїд Агаджані, а також Алі Азаді, командувач силами охорони правопорядку в іранській провінції Курдистан.
Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що додаткові санкції введено проти шести фізичних та двох юридичних осіб із Ірану через порушення прав людини та дестабілізацію миру й безпеки. Йдеться про причетних до “грубих і систематичних порушень прав людини в Ірані, зокрема жорстоких репресій проти протестувальників, а також зловмисної діяльності режиму за кордоном”.
Згідно з санкціями з підсанкційними фізичними та юридичними особами буде заборонено вести діяльність. Їм заморозять будь-які активи на території Канади. Також їх включать до списку у відповідь на грубі та систематичні порушення прав людини. Особам буде заборонено в’їхати до Канади.
Крім того, Канада раніше вже запровадила санкції проти 99 фізичних та 181 юридичної особи з Ірану.
- В іранських дронах Shahed-136 ідентифікували компоненти понад 30 європейських та американських виробників – найбільше деталей зі США.
- Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти причетних до виробництва та постачання РФ іранських дронів. Санкції торкнулися фізичних та юридичних осіб.
- США запровадили санкції проти російських виробників та розробників мікроелектроніки.