Влада Канади заявила про те, що виділить 26,8 мільйонів доларів на вивчення коронавірусу, а також розробку відповідної вакцини. Кошти виділятимуться протягом двох років.

Про це повідомляє Radio Canada.

Кошти планується розділити між 47 дослідницьким групами з 19 університетів. Вони вивчатимуть коронавірус, встановлюючи всі причини захворювання пневмонією нового типу, а також способи її лікування.

“Канада повинна брати участь в спільній боротьбі з коронавірусом”, – заявила міністр охорони здоров’я Патрісія Хайду.

На даний момент передбачається, що гроші отримають такі шість організацій:

Канадський інститут медичних досліджень (CIHR): 16,4 млн. доларів

Координаційний комітет з досліджень в Канаді (CPAB) – в рамках Фонду нових кордонів в дослідженнях (FNFR): 7 мільйонів доларів

Міжнародний дослідницький центр розвитку (IDRC): 1,5 мільйона доларів

Канадська рада з соціальних і гуманітарних досліджень (SSHRC): 900 тисяч доларів

Рада з природничих наук та інженерних досліджень Канади (CRNSG): 700 тисяч доларів

Геном Канада: 250 тисяч доларів.

Щоб отримати гроші, дослідницькі центри повинні будуть надати плани проектів, які хочуть реалізувати. За підтримки уряду, розгляд заявок та надання фінансування займе не півтора-два роки, як передбачає процедура, а 6 – 8 місяців.