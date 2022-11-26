Уряд Канади виділив 10 мільйонів канадських доларів (приблизно7,5 млн доларів США) на закупівлю генераторів для критичної інфраструктури в Україні.

Про це повідомив міністр міжнародного розвитку Канади Харджит Саджан у Twitter.

Він зазначив, що рішучість Канади у допомозі Україні лише зміцнюється.

“Мільйони мирних жителів України сьогодні без електроенергії. Оскільки Путін продовжує безрозсудно нападати на мирних людей, наша рішучість допомогти Україні лише зміцнюється. Ми виділили 10 мільйонів доларів Міжнародній організації з міграції на закупівлю та розповсюдження генераторів для критичної інфраструктури в Україні”, – написав Харджит Саджан.

Millions of civilians in Ukraine are without power today. As Putin continues to recklessly target innocent people, our resolve to help Ukraine is only strengthened. We’ve allocated $10M to @IOMUkraine to procure and distribute generators to critical facilities in Ukraine. pic.twitter.com/jCjOh1S3sk — Harjit Sajjan (@HarjitSajjan) November 25, 2022

Зазначимо, що нещодавно Канада оголосила додаткову допомогу Україні. Для ЗСУ дружня держава виділила ще 500 мільйонів доларів. Уряд Канади наголосив на тому, що продовжує стояти пліч-о-пліч з українським народом та нашими союзниками. Наголошується, що вони теж виступають за “спільні цінності миру, демократії та прав людини”.

Прем’єр-міністр зауважив, що Канада має намір продовжувати підтримати Україну і притягнути до відповідальності Росію. Тому уряд виділив ще 500 мільйонів доларів для того, щоб допомогти Збройним силам України захистити свою країну від жорстокого та невиправданого вторгнення Росії.

Кошти скерують для придбання військового обладнання, обладнання для спостереження та зв’язку, палива та медикаментів.

Крім того, Канада запровадила санкції проти осіб з Ірану, причетних до виробництва іранських безпілотних літальних апаратів серії Shahed. Також санкції застосували проти тих, хто здійснює жорстокі репресії щодо протестувальників.

Країна ввела санкції проти дослідницької фірми Shahed Aviation Industries. Вона пов’язана з аерокосмічними силами Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Компанія бере участь у виробництві зокрема Shahed-136. Росія використовує ці БПЛА для завдання ударів по території України та проти мирного населення.

Обмеження застосували проти Сейєда Ях’я Сафаві, головного радника верховного лідера Ірану з військових питань та колишнього головнокомандувача КВІР. Ще під них потрапили бригадні генерали КВІР Сейєд Ходжатолла Курейші та Саїд Агаджані, а також Алі Азаді, командувач силами охорони правопорядку в іранській провінції Курдистан.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що додаткові санкції введено проти шести фізичних та двох юридичних осіб із Ірану через порушення прав людини та дестабілізацію миру й безпеки.