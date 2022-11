Про це повідомив міністр міжнародного розвитку Канади Харджит Саджан у Twitter.

Він зазначив, що рішучість Канади у допомозі Україні лише зміцнюється.

“Мільйони мирних жителів України сьогодні без електроенергії. Оскільки Путін продовжує безрозсудно нападати на мирних людей, наша рішучість допомогти Україні лише зміцнюється. Ми виділили 10 мільйонів доларів Міжнародній організації з міграції на закупівлю та розповсюдження генераторів для критичної інфраструктури в Україні”, – написав Харджит Саджан.

Millions of civilians in Ukraine are without power today. As Putin continues to recklessly target innocent people, our resolve to help Ukraine is only strengthened. We’ve allocated $10M to @IOMUkraine to procure and distribute generators to critical facilities in Ukraine. pic.twitter.com/jCjOh1S3sk

— Harjit Sajjan (@HarjitSajjan) November 25, 2022