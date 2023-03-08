Канада надасть Україні близько 2,2 млн доларів США на розмінування територій. Ще Україна отримає електричні трансформатори для відновлення енергомережі.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Канади.

Всього країна планує передати сім електричних трансформаторів. Вони будуть доставлені через Механізм цивільного захисту ЄС.

Канада надасть додаткові кошти для підтримки протимінної діяльності в Україні.

“Це фінансування підтримає важливі зусилля з відновлення та реконструкції в Україні та доповнить понад 32 млн доларів, які Канада вже надала для підтримки протимінної діяльності в країні”, — зазначили у МЗС.

Нова програма має на меті забезпечити українців інструментами, необхідними для подолання наслідків війни.

“Канада продовжуватиме координувати свої дії з міжнародними партнерами, щоб допомогти українцям дати відсіч жорстокості, яку обвалив на них президент Путін і його спільники”, — йдеться в повідомленні.