Про це повідомило Міністерство закордонних справ Канади.
Всього країна планує передати сім електричних трансформаторів. Вони будуть доставлені через Механізм цивільного захисту ЄС.
Канада надасть додаткові кошти для підтримки протимінної діяльності в Україні.
“Це фінансування підтримає важливі зусилля з відновлення та реконструкції в Україні та доповнить понад 32 млн доларів, які Канада вже надала для підтримки протимінної діяльності в країні”, — зазначили у МЗС.
Нова програма має на меті забезпечити українців інструментами, необхідними для подолання наслідків війни.
“Канада продовжуватиме координувати свої дії з міжнародними партнерами, щоб допомогти українцям дати відсіч жорстокості, яку обвалив на них президент Путін і його спільники”, — йдеться в повідомленні.
- До санкційного списку США потрапили дві канадські фірми. Причиною стала військова підтримка Росії у війні проти України.
- Канада виділить 7,5 мільйона канадських доларів на розмінування території України та навчання українських фахівців.