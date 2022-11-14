Про це повідомили у пресслужбі прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.
Уряд Канади наголосив на тому, що продовжує стояти пліч-о-пліч з українським народом та нашими союзниками. Зазначено, що вони теж виступають за “спільні цінності миру, демократії та прав людини”.
Прем’єр-міністр зазначив, що Канада має намір продовжувати підтримати Україну і притягнути до відповідальності Росію. Тому уряд виділив ще 500 мільйонів доларів для того, щоб допомогти Збройним силам України захистити свою країну від жорстокого та невиправданого вторгнення Росії.
Кошти скерують для придбання військового обладнання, обладнання для спостереження та зв’язку, палива та медикаментів.
“Ми продовжуватимемо працювати з нашими міжнародними партнерами, щоб посилити тиск на російських офіційних осіб та притягнути Володимира Путіна до відповідальності за його незаконне вторгнення, а також за воєнні злочини та порушення прав людини, вчинені його режимом”, — наголосили у повідомленні.
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