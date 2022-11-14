Канада оголосила додаткову допомогу Україні. Для ЗСУ дружня держава виділила ще 500 мільйонів доларів.

Про це повідомили у пресслужбі прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Уряд Канади наголосив на тому, що продовжує стояти пліч-о-пліч з українським народом та нашими союзниками. Зазначено, що вони теж виступають за “спільні цінності миру, демократії та прав людини”.

Прем’єр-міністр зазначив, що Канада має намір продовжувати підтримати Україну і притягнути до відповідальності Росію. Тому уряд виділив ще 500 мільйонів доларів для того, щоб допомогти Збройним силам України захистити свою країну від жорстокого та невиправданого вторгнення Росії.

Кошти скерують для придбання військового обладнання, обладнання для спостереження та зв’язку, палива та медикаментів.