Про це прем’єр-міністр країни Джастіна Трюдо сказав під час пресконференції, повідомляє канадське видання CTVNews.

“Канада надає до 50 млн доларів на гуманітарну допомогу Україні та підтримку у розвитку. Звичайно, це на додачу до кредиту в 120 млн доларів, про який ми оголосили минулого тижня”, – сказав прем’єр.

Він повідомив, що найближчим часом міністр оборони Канади Аніта Ананд здійснить візит до Латвії та України, аби відвідати дислоковані там канадські підрозділи.

Трюдо також закликав Росію знизити напруження та долучитися до змістовного діалогу для досягнення мирного дипломатичного вирішення ситуації.

Крім того, після засідання кабінету міністрів Канади ухвалено рішення про пролонгацію операції UNIFIER в Україні на 3 роки (вона мала закінчитися у березні 2022 року). У межах місії у нашу країну прибудуть найближчими днями додатково 60 канадських військових.