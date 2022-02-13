Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським. Під час неї сторони домовилися про надання Україні фінансової допомоги.

Про це повідомляє Зеленський в Twitter.

“У мене була важлива розмова з моїм другом прем’єром Канади Джастіном Трюдо про дипломатичні зусилля наших союзників по деескалації”, – написав він. Володимир Зеленський привітав рішення Канади стосовно виділення додаткового пакета важливої макрофінансової підтримки. За словами президента, це є одним із потужних сигналів щодо співробітництва України і Канади. В Instagram Зеленський подякував Джастіну Трюдо за відкриту та продуктивну розмову. Він наголосив, що “почув прихильність до стійкого дипломатичного тиску на Росію”. Також президент додав, що Україна цінує продовження та розширення місії UNIFIER. В Офісі Президента України пізніше оприлюднили, що Канада надасть фінансову допомогу в розмірі 120 мільйонів доларів. Частину направлять на продовження тренувальної місії UNIFIER. Володимир Зеленський запросив із візитом до України Джастіна Трюдо та його дружину Софію.

Канадський уряд раніше заявляв, що виділить $340 млн на негайну підтримку України. Тоді ж продовжили операцію UNIFIER до кінця березня 2025 року. Зокрема особовий склад навчальної місії вирішили збільшити до 400 осіб.

Довідка. Операція UNIFIER є військовою тренувальною місією Збройних сил Канади (CAF). Вона розпочалася у 2015 році після запиту уряду України про підтримку Силових структур України (ССУ). Операція займається тим, що допомагає формувати та збільшувати можливості та спроможності ССУ. UNIFIER також співпрацюють з НАТО.