Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що держава виплатить по 25 тисяч канадських доларів сім'ям своїх загиблих під час аварії українського літака громадян.

Про це повідомляє “Голос Америки”.

“Як перший крок уряд надасть громадянам або постійним жителям Канади 25 тисяч доларів (канадських – Ред.) За кожну жертву, на витрати з організації поховань та переїздів”, – сказав він.

За словами Трюдо, в даний момент країна все ще очікує компенсацій сім’ям загиблих від Ірану.

“Це унікальна й безпрецедентна ситуація, що виникла через міжнародні санкції, накладені на Іран та складнощі, які вони несуть для цих родин, – сказав Трюдо. – Я чітко хочу заявити: ми очікуємо, що Іран виплатить компенсації цим родинам. Але я зустрічався з ними, і вони не можуть чекати тижнями, їм потрібна підтримка зараз”, – заявив прем’єр.

У той же час Трюдо підкреслив, що повна сума компенсацій, виплачуваних в подальшому Іраном, піде безпосередньо сім’ям загиблих.

Нагадаємо, 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.

Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.