Про це повідомляє “Голос Америки”.
“Як перший крок уряд надасть громадянам або постійним жителям Канади 25 тисяч доларів (канадських – Ред.) За кожну жертву, на витрати з організації поховань та переїздів”, – сказав він.
За словами Трюдо, в даний момент країна все ще очікує компенсацій сім’ям загиблих від Ірану.
“Це унікальна й безпрецедентна ситуація, що виникла через міжнародні санкції, накладені на Іран та складнощі, які вони несуть для цих родин, – сказав Трюдо. – Я чітко хочу заявити: ми очікуємо, що Іран виплатить компенсації цим родинам. Але я зустрічався з ними, і вони не можуть чекати тижнями, їм потрібна підтримка зараз”, – заявив прем’єр.
У той же час Трюдо підкреслив, що повна сума компенсацій, виплачуваних в подальшому Іраном, піде безпосередньо сім’ям загиблих.
Нагадаємо, 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.
- Голова МЗС України Вадим Пристайко заявив, що Україна вимагає фіксації в офіційному документі визнання Іраном своєї провини в атаці на український літак Boeing 737.
- 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.