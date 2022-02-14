Канада у зв’язку з небезпекою загострення російської агресії виводить частину своїх військових з України до інших європейських країн.

Про це повідомляється на сайті міністерства оборони Канади.

Цей крок направлений на забезпечення безпеки для військових країни у випадку широкомасштабного вторгнення Росії на територію України.

Агресію РФ проти України у відомстві назвали “необґрунтованим” – і саме воно створило “складну оперативну обстановку”, яка змусила піти на такий крок.

Одначе, це переміщення військових є тимчасовим і, згідно з заявою, не означає завершення місії, а радше дозволяє перефокусувати зусилля.

“Захист сил є пріоритетом нашої навчальної місії, ключовим компонентом якої є оперативна безпека. У такий спосіб ми можемо підтвердити, що перекинули частину наших сил за межі України”, – наголошується у відомстві.

Разом з тим, скільки військових Канада перевела в інші країни, куди та що слідуватиме за цим, у міністерстві оборони країни коментувати відмовилися.

У заяві також наголошується на вірності українському народу: “Збройні Сили Канади залишаються відданими народу України та своїй місії з підвищення спроможності та спроможності Сил безпеки України”.