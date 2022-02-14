Про це повідомляється на сайті міністерства оборони Канади.
Цей крок направлений на забезпечення безпеки для військових країни у випадку широкомасштабного вторгнення Росії на територію України.
Агресію РФ проти України у відомстві назвали “необґрунтованим” – і саме воно створило “складну оперативну обстановку”, яка змусила піти на такий крок.
Одначе, це переміщення військових є тимчасовим і, згідно з заявою, не означає завершення місії, а радше дозволяє перефокусувати зусилля.
“Захист сил є пріоритетом нашої навчальної місії, ключовим компонентом якої є оперативна безпека. У такий спосіб ми можемо підтвердити, що перекинули частину наших сил за межі України”, – наголошується у відомстві.
Разом з тим, скільки військових Канада перевела в інші країни, куди та що слідуватиме за цим, у міністерстві оборони країни коментувати відмовилися.
У заяві також наголошується на вірності українському народу: “Збройні Сили Канади залишаються відданими народу України та своїй місії з підвищення спроможності та спроможності Сил безпеки України”.
- Нагадаємо, міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі оприлюднила заяву про те, що дипломатичний персонал її країни буде переміщений із Києва до Львова.
- Також стало відомо, що міністерка закордонних справ Австралії Маріс Пейн заявила, що посольство Австралії тимчасово змінює місто роботи – переїжджає з Києва до тимчасового офісу у Львові.
- Раніше у повідомлені Міністерства закордонних справ Латвії, з огляду на “серйозну загрозу безпеці з боку Росії поблизу українського кордону та реальну загрозу ескалації ситуації”, громадянам Латвії рекомендовано найближчим часом виїхати з України.
- Франція поки не закликає своїх громадян виїхати з України, проте радить запастись водою, їжею та теплим одягом. У посольстві наголосили щодо особливої пильності та порадили “відтермінувати усі поїздки” до України.