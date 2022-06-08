Про це повідомляє Global News.
Нові санкції Канади передбачають заборону на експорт ряду послуг. До них належать інжинірингові та бухгалтерські послуги для російських нафтогазової та хімічної промисловості.
Нові обмежувальні заходи проти РФ забороняють 28 видам канадських консультантів працювати у нафтогазовому та хімічному секторі Росії.
“Канада зробить все, що в її силах, щоб завадити Путіну заправляти та фінансувати свою військову машину”, – заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Джолі.
Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Канада запровадила санкції проти більш ніж 1070 фізичних і юридичних осіб з Росії, України та Білорусі.
- Раніше Канада заборонила в’їзд на свою територію 1 тисячі підсанкційних громадян Росії, зокрема і президенту РФ Володимиру Путіну.
- Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонну розмову, під час якої домовились й надалі підтримувати Україну і посилити економічну ізоляцію Російської Федерації.
- 19 квітня у Канаді заявили про запровадження персональних санкцій проти низки росіян наближених до президента РФ Володимира Путіна. Серед них і двоє дорослих доньок очільника Кремля.