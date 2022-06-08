Канада заборонила рекламним агентствам та агенціям зі зв'язків з громадськістю працювати на російські нафтогазові компанії в межах нових санкцій проти режиму Путіна.

Про це повідомляє Global News.

Нові санкції Канади передбачають заборону на експорт ряду послуг. До них належать інжинірингові та бухгалтерські послуги для російських нафтогазової та хімічної промисловості.

Нові обмежувальні заходи проти РФ забороняють 28 видам канадських консультантів працювати у нафтогазовому та хімічному секторі Росії.

“Канада зробить все, що в її силах, щоб завадити Путіну заправляти та фінансувати свою військову машину”, – заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Джолі.

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Канада запровадила санкції проти більш ніж 1070 фізичних і юридичних осіб з Росії, України та Білорусі.