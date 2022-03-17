Через підтримку російського вторгнення в Україну Канада закрила свій авіаційний простір для білоруських літаків.

Про це сповістив міністр транспорту Канади Омар Альгабра.

Як відомо, раніше Канада закрила свій повітряний простір для російської авіації у межах санкцій через військову агресію проти України. А оскільки Лукашенко дозволив Путіну використовувати територію Білорусі як військову базу та ракетний майданчик – то проти РБ теж застосовані обмежувальні заходи.