Про це сповістив міністр транспорту Канади Омар Альгабра.
Як відомо, раніше Канада закрила свій повітряний простір для російської авіації у межах санкцій через військову агресію проти України. А оскільки Лукашенко дозволив Путіну використовувати територію Білорусі як військову базу та ракетний майданчик – то проти РБ теж застосовані обмежувальні заходи.
“Ми забороняємо білоруським літакам використовувати повітряний простір Канади у відповідь на їхню підтримку неспровокованої агресії Росії в Україні”, – написав Альгабра.
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