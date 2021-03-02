Канада схвалила вакцину проти коронавірусу Covishield і опублікувала всю необхідну інформацію про неї.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За даними видання, Канада повинна отримати 500 000 доз вакцини Covishield до 4 березня.

На урядовому порталі Канади з’явилася детальна інформація про вакцину Covishield. Зазначається, що Covishield (виробництва Індійського інституту сироватки) і AstraZeneca COVID-19 VACCINE (виробництва AstraZeneca) – це рекомбінантні вакцини ChAdOx1-S, розроблені компанією AstraZeneca та Оксфордським університетом. МОЗ країни детально вивчив інформацію про виробництво цих вакцин і прийшов до висновку, що вони ефективні та безпечні. 26 лютого обидва препарати були схвалені для екстреного медичного застосування.

Також на сайті уряду Канади з’явилися наукові звіти про дослідження вакцини та навіть етикетки препарату, який може поширюватися країною.

Наголошується, що вакцина створена для пацієнтів віком від 18 років. Її не можна отримувати пацієнтам, які мали:

важку алергічну реакцію на який-небудь лікарський або будь-який інший інгредієнт цієї вакцини;

алергічну реакцію на попередню дозу вакцини;

будь-які симптоми пов’язані з COVID-19.

Алергіки, люди з імунодефіцитом, вагітні, матері, які годують груддю, люди з проблемами дихання, люди з важкою інфекцією і високою температурою понад 38 °C, люди з проблемами, пов’язаними з кровотечею або ті, які приймають ліки для розрідження крові, повинні попередньо проконсультуватися з лікарем перед щепленням.

Перед вакцинацією пацієнт повинен обов’язково надати лікарю перелік препаратів, які він приймає, приймав та збирається приймати.

Також на сайті уточнили, що ця векторна вакцина стимулює природний захист організму від коронавірусу. При цьому в результаті щеплення пацієнт не може заразитися коронавірусом, адже в основі вакцини лежить аденовірус. При цьому зазначається, що як і будь-яка інша вакцина, Сovishield не може повністю захистити всіх, хто її отримає. Уряд рекомендує дотримуватися маскового режиму та соціального дистанціювання навіть після отримання двох доз.

Вакцина Сovishield може викликати побічні реакції, але всі вони були легкими або помірними та зникли протягом декількох днів.

Напередодні Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca: їх 23 лютого привезли вантажним літаком в аеропорт “Бориспіль”.