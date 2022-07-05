Канадський уряд у межах гуманітарної допомоги передав Україні 140 тонн насіння гречки сорту Собо з провінції Манітоба. Вантаж вже передали в Україну через благодійний фонд "Квіти".

Про це повідомило Міністерство аграрної політики.

За підтримки ЄС та Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) постачання завершила спілка “Борошномели України”. Канадський уряд закупив насіння, щоб подолати дефіцит гречки у 2022 році.

Через російсько-українську війну вартість насіння, засобів захисту рослин, добриво та паливо зросли на 40–45%. Вже з’явилися ризики, що гречку буде невигідно вирощувати.

Голова українського офісу ФАО П’єр Вотьє заявив, що для подолання дефіциту роблять ставку на малих і середніх фермерах. Насіння передадуть до Житомирської, Закарпатської, Київської, Львівської, Полтавської, Тернопільської та Чернігівської областей. Тобто до всього семи регіонів.

Розподіляти вантаж будуть “Міжнародна Асоціація Гречки”, Сквирський комбінат хлібопродуктів і Спілка “Борошномели України”. Очільник останньої організації Родіон Рибчинський заявив, що вони можуть підтримати фермерів, щоб вони засіяли близько 2 500 гектарів на заході та в центрі України.

“Враховуючи спеціалізацію, досвід господарств і якість насіння, урожайність з цієї площі становитиме не менше 2 центнерів з гектара, або 5 000 тонн зерна гречки (3 000 тонн обробленої гречаної крупи)”, – розповів Родіон Рибчинський.

За його словами, отримати насіння за програмою можна за основною умовою. Вона передбачає передачу врожаю з отриманого насіння за фіксованою ціною спеціалізованим переробникам зерна гречки. Йдеться про Сквирський та Білоцерківський комбінати хлібопродуктів.

Крім того, виробники зерна мають передавати перероблену крупу за фіксованою ціною державним та соціальним установам. Його мають використовувати для гуманітарних цілей.

Також виробники зерна мають передавати перероблену крупу за фіксованою ціною державним та соціальним установам для використання в гуманітарних цілях.

На початку травня перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив, що держава обмежила експорт аграрної продукції, яка може бути в дефіциті. Зупинено вивезення з країни гречки, жита та вівса.