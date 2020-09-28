Канада запропонувала посередництво в конфлікті в Нагірному Карабасі

Канада може стати посередником у конфлікті між Вірменією і Азербайджаном в Нагірному Карабасі. Вона пропонує допомогу на додаток до механізму врегулювання під егідою ОБСЄ.

Про це в Twitter повідомив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань.

За його словами, він провів переговори з главою МЗС Вірменії Зограб Мнацакяном.

“Поговорив з вірменським колегою про напад уздовж лінії зіткнення в зоні конфлікту Нагірного Карабаху і про поточну ситуацію. Я запропонував допомогу в застосуванні механізму зниження напруги на додаток до переговорів під егідою ОБСЄ”, – зазначив Шампань.

Він підкреслив, що Канада закликає до негайного припинення насильства, суворого дотримання режиму припинення вогню і захисту цивільних.

“Ми закликаємо до швидкого відновлення переговорів під егідою ОБСЄ”, – додав глава МЗС Канади.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах почався в 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.