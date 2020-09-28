Канада запропонувала посередництво в конфлікті в Нагірному Карабасі

Про це в Twitter повідомив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань.
За його словами, він провів переговори з главою МЗС Вірменії Зограб Мнацакяном.
“Поговорив з вірменським колегою про напад уздовж лінії зіткнення в зоні конфлікту Нагірного Карабаху і про поточну ситуацію. Я запропонував допомогу в застосуванні механізму зниження напруги на додаток до переговорів під егідою ОБСЄ”, – зазначив Шампань.
Він підкреслив, що Канада закликає до негайного припинення насильства, суворого дотримання режиму припинення вогню і захисту цивільних.
“Ми закликаємо до швидкого відновлення переговорів під егідою ОБСЄ”, – додав глава МЗС Канади.
Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах почався в 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.
- Генпрокуратура Азербайджану повідомляє про загибель п’яти членів однієї сім’ї в результаті загострення ситуації.
- Раніше прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Азербайджан почав авіаційну і артилерійську атаку.
- Влада Вірменії ввела військовий стан і оголосили загальну мобілізацію у зв’язку із загостренням конфлікту в Нагірному Карабасі.
- На кінець дня 27 вересня в результаті боїв вірменська армія зазнала серйозних втрат – було знищено 22 танка і іншої бронетехніки, 15 зенітно-ракетних комплексів “ОСА”, 18 безпілотних літальних апаратів, 8 артилерійських установок. Втрати вірменської сторони в живій силі склали понад 550 осіб убитими і пораненими.