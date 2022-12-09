Про це повідомляє Reuters.

Відтак, під санкції потрапили ще 33 чинних або колишніх високопосадовців Росії та шість організацій, причетні до ймовірних систематичних порушень прав людини, зокрема росіян, що протестували проти широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

У повідомленні зазначається, що після 24 лютого Канада вже запровадила санкції проти понад 1500 фізичних та юридичних осіб із Росії, України та Білорусі.

Крім того, санкції також накладено на 22 особи в Ірані, серед яких – високопоставлені працівники судової системи, пенітенціарної системи та правоохоронних органів, а також політичні лідери.

Санкції проти Ірану введено через день після того, як Іран повісив чоловіка, засудженого за поранення ножем охоронця та блокування вулиці в Тегерані під час протестів, що спалахнули після смерті Махси Аміні, яка була жорстко затримана поліцією 16 вересня цього року.

Окрім Ірану та Росії, Канада також запровадила санкції проти 12 осіб і трьох організацій у М’янмі, які виконують ключові функції від імені збройних сил М’янми, сприяють постачанню зброї та насильству з боку збройних сил.

Минулого року військові захопили владу в М’янмі в результаті державного перевороту. Відтоді смертна кара використовується як “політичний інструмент”. Згідно з даними правозахисної організації, яка документує порушення з боку військових М’янми, понад 16 500 осіб заарештовано, і понад 13 000 з них залишаються під вартою після перевороту.

Зазначимо, що раніше Канада запровадила санкції проти осіб з Ірану, причетних до виробництва іранських безпілотних літальних апаратів серії Shahed. Також санкції застосували проти тих, хто здійснює жорстокі репресії щодо протестувальників.

Країна ввела санкції проти дослідницької фірми Shahed Aviation Industries. Вона пов’язана з аерокосмічними силами Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Компанія бере участь у виробництві зокрема Shahed-136. Росія використовує ці БПЛА для завдання ударів по території України та проти мирного населення.

Обмеження застосували проти Сейєда Ях’я Сафаві, головного радника верховного лідера Ірану з військових питань та колишнього головнокомандувача КВІР. Також під них потрапили бригадні генерали КВІР Сейєд Ходжатолла Курейші та Саїд Агаджані, а також Алі Азаді, командувач силами охорони правопорядку в іранській провінції Курдистан.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що додаткові санкції введено проти шести фізичних та двох юридичних осіб із Ірану через порушення прав людини та дестабілізацію миру й безпеки. Йдеться про причетних до “грубих і систематичних порушень прав людини в Ірані, зокрема жорстоких репресій проти протестувальників, а також зловмисної діяльності режиму за кордоном”.