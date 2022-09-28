Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо прокоментував результати псевдореферендумів про приєднання тимчасово окупованих українських територій до РФ. Канадський лідер наголосив, що проти організаторів цих "референдумів" будуть запроваджені санкції.

Про це йдеться у заяві Джастіна Трюдо.

За словами Трюдо, “референдуми” які Росія проводить в окупованих Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях України, не мають абсолютно ніякої легітимності.

“Є численні повідомлення про те, що виборців залякують силою, і ці референдуми є явним порушенням міжнародного права, мотивованим уявленням Путіна, що він може перемальовувати карту, як йому заманеться”, – наголосив канадський прем’єр.

Він додав, що Канада ніколи не визнає результатів псевдореферендумів чи спроби Росії анексувати українські території.

“Канада та її міжнародні партнери продовжуватимуть підтримувати Україну проти нападок Путіна на її територіальну цілісність і заснований на правилах міжнародний порядок. У відповідь на цю подальшу ескалацію ми маємо намір запровадити нові санкції проти осіб та організацій, які причетні до цієї останньої спроби підірвати принципи державного суверенітету та поділяють відповідальність за безглузде кровопролиття, яке триває в Україні”, – наголосив Трюдо.

За його словами, Канада активно співпрацює з міжнародними партнерами і союзниками, щоб спільно заявити про незгоду з “референдумами” та продовжувати координацію відповідей на триваючу, неспровоковану та невиправдану агресію Росії проти України.

Джастін Трюдо наголосив, що Канада також повторює своє рішуче засудження воєнних злочинів Росії в Україні, серед яких зґвалтування, тортури та невибіркове вбивство мирних жителів.

“І ми будемо використовувати всі наявні в нашому розпорядженні засоби, щоб гарантувати, що ці порушення міжнародного права не залишаться безкарними”, – сказав він.

Трюдо резюмував, що Канада й надалі підтримуватиме суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України, а також робитиме все, щоб притягнути Росю до відповідальності за скоєні нею злочинні дії проти України та українців.

“Територія України залишиться Україною”, – наголосив він.