Канада запроваджує нові санкції проти ще 62 російських фізичних осіб та проти організації оборонного сектору у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Про це йдеться у повідомленні прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Джастін Трюдо оголосив про нові санкції проти прихильників російського режиму, а також про додаткову допомогу Україні.

Він зазначив, що для того, щоб посилити тиск на режим Путіна будуть запроваджені нові санкції щодо 62 наближених до російського режиму осіб та організації оборонного сектору, яка причетна до широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

Серед осіб, які потрапили під санкції, є високопосадовці російського уряду, включно з російськими федеральними губернаторами та керівниками регіонів, члени їхніх сімей, а також високопосадовці підсанкційних структур оборонного сектору.

Окрім того, щоб підтримати український уряд і народ, прем’єр-міністр Канади оголосив про виділення фінансування двох українських проєктів через програму миротворчих і стабілізаційних операцій (PSOPs) на загальну суму 3,85 млн доларів.

Це фінансування надасть додаткову підтримку установ безпеки України. Відтак приблизно 2,9 мільйона доларів США у вигляді додаткового фінансування виділять для канадсько-українського проєкту розвитку поліції, який реалізує Alinea International, який надає цільову підтримку Національній поліції України та Міністерству внутрішніх справ України й Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Приблизно 950 000 доларів США виділили на додаткове фінансування для проєкту “Сприяння цілям реформування через технічний досвід і передачу спроможності”, який реалізує Alinea International. Цей проєкт зміцнює спроможність Міноборони, яка має вирішальне значення для здатності України захищатися від повномасштабної російської агресії.