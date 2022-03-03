Про це йдеться у заяві МЗС Канади.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі анонсувала запровадження нових санкцій проти Росії через її невиправдану агресію проти України. Нові обмежувальні заходи стосуватимуться 10 чиновників з компаній “Роснефть” та “Газпром”.

Санкції буде запроваджено з метою тиску на керівництво РФ та послаблення здатності країни-окупанта продовжувати війну проти України. У заяві МЗС Канади йдеться про продовження політики підтримки України в боротьбі проти агресії з боку Російської Федерації. В міністерстві наголошують, що всі причетні до війни проти України нестимуть відповідальність. Також в закордонному відомстві Канади заявили, що консультації з приводу запровадження додаткових санкції щодо Росії продовжуватимуться.