Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Загалом нові запроваджені Канадою санкції торкнуться 14-ти осіб російського режиму, проінформували у міністерстві закордонних справ Канади.
Відомо, що раніше санкції проти доньок російського президента – Катерини Тихонової та Марії Воронцової – запровадили Сполучені Штати Америки та Велика Британія. Уряди цих держав вважають, що доньки президента РФ приховують багатства свого батька.
- Нагадаємо, Сполучені Штати Америки вживають додаткових заходів для посилення економічного тиску на РФ та особисто Путіна після жахливих знімків з українського міста Буча. 6 квітня оголошено про нові санкції проти російських фінансових установ, а також деяких осіб, зокрема й дорослих доньок Путіна, а також дружини та доньки міністра закордонних справ РФ.