19 квітня у Канаді заявили про запровадження персональних санкцій проти низки росіян наближених до президента РФ Володимира Путіна. Серед них і двоє дорослих доньок очільника Кремля.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Загалом нові запроваджені Канадою санкції торкнуться 14-ти осіб російського режиму, проінформували у міністерстві закордонних справ Канади.

Відомо, що раніше санкції проти доньок російського президента – Катерини Тихонової та Марії Воронцової – запровадили Сполучені Штати Америки та Велика Британія. Уряди цих держав вважають, що доньки президента РФ приховують багатства свого батька.