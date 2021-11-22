Клієнти Uber Eats зможуть замовити канабіс в Онтаріо, але сервіс не здійснюватиме його доставку.

Про це повідомляє видання The Verge.

Відтак мешканці Онтаріо зможуть зробити замовлення марихуани через Uber Eats у продавця Tokyo Smoke.

Їхня співпраця не передбачає. аби Uber Eats доставляла товари.

В додатку канадці зможуть побачити окрему категорію “Канабіс”, там — продавця. Після проходження підтвердження віку, клієнта скерують до меню найближчого магазина. Там можна буде зібрати замовлення, а потім самостійно забрати його з магазину.

Компанії поки не повідомляють про розширення співробітництва та про те, чи буде згодом така функція доступною для всіх канадців.

Канада легалізувала рекреаційну коноплі в жовтні 2018 року. Продажі канабісу у 2021 році, за прогнозами, досягнуть 4 мільярдів доларів.