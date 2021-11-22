Про це повідомляє видання The Verge.
Відтак мешканці Онтаріо зможуть зробити замовлення марихуани через Uber Eats у продавця Tokyo Smoke.
Їхня співпраця не передбачає. аби Uber Eats доставляла товари.
В додатку канадці зможуть побачити окрему категорію “Канабіс”, там — продавця. Після проходження підтвердження віку, клієнта скерують до меню найближчого магазина. Там можна буде зібрати замовлення, а потім самостійно забрати його з магазину.
Компанії поки не повідомляють про розширення співробітництва та про те, чи буде згодом така функція доступною для всіх канадців.
Канада легалізувала рекреаційну коноплі в жовтні 2018 року. Продажі канабісу у 2021 році, за прогнозами, досягнуть 4 мільярдів доларів.
- Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) заявило, що перегляне статус канабісу у своєму списку заборонених речовин.
- Верховна Рада України не підтримала законопроєкт №5596, який передбачає легалізацію медичного канабісу.