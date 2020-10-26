Канадська біофармацевтична компанія Medicago заявила про підписання угоди з урядом Канади про постачання до 76 млн. доз вакцини-кандидату проти коронавірусу. Основними акціонерами компанії є Philip Morris International і Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation.

Про це повідомляє Business Wire.

Відповідне рішення підтримав особисто прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

“Ця угода – свідчення прихильності Канади науково обґрунтованим підходам для боротьби з глобальною пандемією COVID-19. Ми підтримуємо наш сектор біофармацевтичного виробництва через такі компанії, як Medicago і Precision NanoSystems, щоб розробити надійну вакцину, вироблену в Канаді”, – заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Попередньо вакцина-кандидат пройде узгодження в міністерстві охорони здоров’я Канади.

12 березня Medicago оголосила про успішне отримання вірусоподібних частинок (VLP) коронавірусу всього через 20 днів після отримання гена вірусу. Таким чином було розпочато процес створення вакцини проти COVID-19.

Medicago ініціювала доклінічні випробування при фінансовій підтримці уряду Квебека і 14 липня почала тестування фази 1 на пацієнтах-добровольцях. Medicago планує почати випробування фази 2 на початку листопада, а випробування фази 3 – незабаром після цього, в грудні 2020 року.

“Команда Medicago активно бере участь в глобальних зусиллях по боротьбі з пандемією COVID-19. І ми з нетерпінням чекаємо того дня, коли наша вакцина буде схвалена, і ми будемо поставляти її не тільки в Канаду, але і по всьому світу”, – заявив президент і генеральний директор Medicago, доктор Брюс Кларк.

Medicago отримає 173 мільйони канадських доларів (131 млн доларів США) у вигляді фінансової підтримки від уряду Канади на дослідження і розробку вакцин, а також на будівництво виробничого центру в Квебеку.

Як повідомлялося раніше, Medicago була заснована в 1999 році в Квебеку (Канада). Компанія належить японській Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation і тютюнової компанії Philip Morris International.

“Ми вітаємо оголошене співробітництво між двома департаментами уряду Канади і Medicago з метою активізації зусиль по боротьбі з COVID-19. Об’єднання зусиль держави і бізнесу – це важлива умова для досягнення успіху в інтересах всього суспільства. Ми раді, що можемо підтримати роботу Medicago по розробці, обґрунтуванню, виробництву і випуску вакцини-кандидата проти COVID-19”- заявив генеральний директор Philip Morris International Андре Каланцопулос.

У Medicago вже є кілька успішних досягнень в сфері створення вакцин. Так в 2009 році Medicago випустила вакцину-кандидата проти грипу H1N1 всього за 19 днів. У 2015 році компанія також оперативно виготовила моноклональні антитіла проти лихоманки Ебола для Міністерства охорони здоров’я і соціальних служб США.