У Росію припиняє інвестувати канадська нафтосервісна компанія Calfrac Well Services Ltd. Те саме стосується постачання запчастин та обладнання.

Про це повідомляється у заяві компанії.

Calfrac зазначає, що скасували будь-які майбутні поставки. Вони не обмежені чинними санкціями, проте через широкомасштабний напад РФ на Україну обладнання вирішили припинити постачати.

Західні співробітники, які працюють разом із російськими операціями, перебувають за межами РФ. Компанія додає, що “суворо виконує договірні зобов’язання із дотриманням всіх чинних законів і санкцій”.

“Ми щиро сподіваємося, що мирне рішення буде знайдено якомога швидше, щоб покласти край цій гуманітарній кризі”, – сказав глава компанії Джордж Армоян.

Канадська компанія надає спеціалізовані нафтопромислові послуги компаніям, що займаються розвідкою та видобуванням. Йдеться про ті, які призначені для збільшення видобутку вуглеводнів із свердловин. Вони добувають ресурси на заході Канади, США, Аргентини та Росії.