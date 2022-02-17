Про це повідомляє Gizmodo.
Як відомо, група крові — один з найважливіших чинників під час пересадки органів. Тому група вчених взяла за основу всі попередні дослідження й вирішила спробувати обробити легені ферментами.
Спершу дослідники взяли для перевірки тканини людської аорти. Пізніше – 8 донорських легенів, що раніше вважалися непридатними для експлуатації. І вже через 4 години після оброблення на легенях було видалено 97% антигену 2 групи крові. Коли орган випробували з плазмою 1 групи, то агресивна реакція антитіл була мінімальною.
На думку дослідників, розвиток цієї технології зможе допомогти у трансплантації не лише легень, а й інших органів. Проте спершу слід провести низку клінічних досліджень та спостережень за людьми, яким пересадили оброблені легені. Команда науковців сподівається закінчити випробування протягом наступних 12-18 місяців.
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