Вченим з Університету Торонто вдалося створити донорські легені, які можна буде пересаджувати пацієнтам незалежно від їхньої групи крові.

Про це повідомляє Gizmodo.

Як відомо, група крові — один з найважливіших чинників під час пересадки органів. Тому група вчених взяла за основу всі попередні дослідження й вирішила спробувати обробити легені ферментами.

Спершу дослідники взяли для перевірки тканини людської аорти. Пізніше – 8 донорських легенів, що раніше вважалися непридатними для експлуатації. І вже через 4 години після оброблення на легенях було видалено 97% антигену 2 групи крові. Коли орган випробували з плазмою 1 групи, то агресивна реакція антитіл була мінімальною.

На думку дослідників, розвиток цієї технології зможе допомогти у трансплантації не лише легень, а й інших органів. Проте спершу слід провести низку клінічних досліджень та спостережень за людьми, яким пересадили оброблені легені. Команда науковців сподівається закінчити випробування протягом наступних 12-18 місяців.