Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Верховний суд Онтаріо встановив, що “з урахуванням балансу ймовірностей” ракетна атака була навмисним терористичним актом. Іран не захищався в суді.
При цьому, суддя не виніс рішення про розмір відшкодування збитків, це питання буде розглянуто на майбутніх слуханнях. На момент подачі позову вимагалася компенсація в розмірі не менше 1,2 мільярда доларів.
Іноземні держави зазвичай не підпадають під юрисдикцію канадських судів, але канадський закон 2012 обмежив цей імунітет для країн, перерахованих як “іноземні держави, що підтримують тероризм”, включаючи Іран.
У Канади немає офіційних дипломатичних відносин з Іраном, і вимога відшкодування збитків, ймовірно, буде тривалою і складною.
Нагадаємо, 8 січня 2020 року під Тегераном (Іран) був збитий ракетами український літак Boeing 737 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”. У зв’язку з цим п’ять країн виступили зі спільною заявою.
- За підсумками перемовин Іран взяв на себе всю відповідальність за авіакатастрофу українського літака “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном. При цьому іранська сторона готова забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв незалежно від їх громадянства.
- 30 грудня уряд Ірану затвердив суму компенсації у 150 тисяч доларів або її еквівалент в інших валютах для сімей кожної жертви катастрофи літака “Міжнародних авіаліній України”.
- 17 березня 2021 року іранський орган цивільної авіації оприлюднив остаточний звіт щодо збиття українського пасажирського літака у січні 2020 року. Зазначається, що причиною фатального рішення збити літак була помилка оператора протиповітряної оборони, який визначив літак як “ворожий об’єкт”. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкритикував документ і звинуватив Іран у приховуванні істинних причин збиття українського літака.