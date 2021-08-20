Канадська військова, яка годувала своїх товаришів по службі кексами з канабісом під час навчань з бойовою вогнепальною зброєю, може бути засуджена до п'яти років тюремного ув'язнення.

Про це пише британська телерадіокомпанія BBC.

Бомбардувальниця Челсі Когсвелл була визнана винною в застосуванні “отруйної штуки” стосовно восьми солдатів, а також у безчесній поведінці.

Солдати розповідали, що відчували себе п’яними та збитими з пантелику, тримаючи в руках зброю після того, як з’їли тістечка у 2018 році.

Злочин стався за три місяці до того, як канабіс був легалізований по всій Канаді.

Військовий суддя-командир Сандра Суксторф оголосила рішення в середу. Вона сказала, що прокуратура поза всяких розумних сумнівів довела, що постраждалі солдати їли канабіс з кексів, які військова свідомо дала їм.

Прокурори на її військовому процесі стверджували, що Когсуелл завдала ще більшої небезпеки до й без того небезпечної ситуації, коли вона роздавала шоколадні кекси, відповідаючи за їдальню під час польових навчань.

Солдати говорили про те, що вони почувалися “розтягнутими”, “безладними”, “параноїдальними” і “млявими” після вживання таких страв.

Під час відеодопиту Когсвел розповіла, що решта солдатів називали її жінконенависницьким словом, і додала, що вживання канабісу серед військовослужбовців і так поширене.

Очікується, що суд винесе своє рішення в листопаді.