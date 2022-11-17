Про це повідомила надзвичайна і Повноважна посолка України в Канаді Юлія Ковалів у Facebook.
Компанія передасть майно українцям через Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR).
Цього березня канадський бренд вже пожертвував 100 тисяч канадських доларів, що еквівалентно близько 75 тисяч доларів США. Кошти передали теж через UNHCR для гуманітарної підтримки України.
“Ми з Ярославою Гресь (журналісткою, – ред.) з першого дзвінка команді Canada Goose відчули 1000% розуміння і підтримки. Дякуємо вам за тепло!!!” — написала Юлія Ковалів.
Вона нагадала, що Canada Goose припинив діяльність в Росії протягом перших тижнів після широкомасштабного нападу Росії на Україну.
“На фото – Деніел Крейг, актор який зіграв Джеймса Бонда. Але зараз ми всі такі супергерої – кожен на свому фронті”, — резюмувала вона.
- Ізраїль профінансував закупівлю “стратегічного обладнання” для України на мільйони доларів. Країна погодилася на такий крок під тиском Сполучених Штатів Америки.