Канадський бренд Canada Goose передав Україні речей на 130 тисяч канадських доларів, що за чинним курсом близько 97 тисяч США. Компанія надала 10 тисяч парок, курток та аксесуарів.

Про це повідомила надзвичайний і Повноважний посол України в Канаді Юлія Ковалів у Facebook.

Компанія передасть майно українцям через Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR).

Цього березня канадський бренд вже пожертвував 100 тисяч канадських доларів, що еквівалентно близько 75 тисяч доларів. Кошти передали теж через UNHCR для гуманітарної підтримки України.

“Ми з Ярославою Гресь (журналісткою, – ред.) з першого дзвінка з командою Canada Goose відчули 1000% розуміння і підтримку. Дякуємо вам за тепло!!!” — написала Юлія Ковалів.

Вона нагадала, що Canada Goose припинило діяльність в Росії після протягом перших тижнів після широкомасштабного нападу Росії на Україну.

“На фото – Деніел Крейг, актор який зіграв Джеймса Бонда. Але зараз ми всі такі супергерої – кожен на свому фронті”, — резюмувала вона.