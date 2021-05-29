Канадський політик Вільям Амос публічно вибачився після того, як помочився під час відеоконференції парламенту. Однак подібний інцидент з ним вже траплявся.

Про це повідомляє BBC.

Зокрема, Амос, який є представником муніципалітету Понтіак у Квебеку та членом Ліберальної партії прем’єр-міністра Джастіна Трюдо, назвав останній інцидент за своєю участю “неприйнятним”, але “випадковим”.

“Я глибоко збентежений своїми діями й тими стражданнями, які вони могли заподіяти будь-кому, хто був свідком”, – каже політик.

Також Амос додав, що тимчасово відійде від виконання деяких обов’язків, але продовжуватиме представляти своїх виборців.

Політик наголосив, що “звернеться по допомогу”, але не уточнив, яку саме.

Непристойне дежавю

Подібний інцидент за участю Амоса стався минулого місяця. Зокрема, політик з’явився оголеним під час відеоконференції з колегами.

Оголеним політика бачили лише його колеги, але один з них зробив фото, яке пізніше з’явилося у мережі та ЗМІ. Потім депутат Себастьян Лемір визнав, що це він зробив фото. Він вибачився, але додав, що не розуміє, як світлина потрапила у ЗМІ.

Амос, коментуючи цей інцидент, сказав, що випадково увімкнув камеру, коли перевдягався у робочий час після ранкової пробіжки. Тоді він також зазначив, що “збентежений” цим інцидентом, але пообіцяв, що ця “чесна помилка” більше не повториться.