Канадський режисер створив NFT-токен про власну смерть, – відео

Про це повідомляє видання Artnet News.

Кроненберг створив NFT у вигляді хвилинного ролика, який уособлює “загадку та напруженість у тілі”. Чоловік на відео одягнений у халат й лежить на ліжку, вдаючи мертвого.

Поруч проходить його двійник, що із силіконовим зліпком обличчя.

The Death of David Cronenberg is the genesis piece from world famous filmmaker David Cronenberg. In collaboration with his daughter, the piece explores the metamorphosis of life and death.

