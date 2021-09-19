Канадський режисер створив NFT-токен про власну смерть, – відео

Режисер Девід Кроненберг створив NFT-токен про власну смерть. Його розраховують продати щонайменше за 100 тисяч доларів, але вартість може значно зрости.

Про це повідомляє видання Artnet News.

Кроненберг створив NFT у вигляді хвилинного ролика, який уособлює “загадку та напруженість у тілі”. Чоловік на відео одягнений у халат й лежить на ліжку, вдаючи мертвого.

Поруч проходить його двійник, що із силіконовим зліпком обличчя.

The Death of David Cronenberg is the genesis piece from world famous filmmaker David Cronenberg. In collaboration with his daughter, the piece explores the metamorphosis of life and death. Auction live now for 6 days. Starting bid price 15 ETH Bid here: https://t.co/V3COSfmGA9 pic.twitter.com/hWrVNfwdc1 — SuperRare 💎 (@SuperRare) September 15, 2021

“Я спостерігав за розвитком NFT, але мені не спадало на думку брати в цьому участь”, – розповів Кроненберг.

За словами режисера, зняти відео його заохочувала донька Кейтлін.

Кроненберг зазначив, що вважає технології “вираженням людської волі та творчості”. Завдяки їм він хоче “зрозуміти людський стан, який зрештою є предметом всього мистецтва”.

Токен продають на платформі SuperRare. Представник компанії каже, що NFT “може в кінцевому підсумку продатися за 500 тисяч або 5 мільйонів доларів”. Зараз його вартість становить 57 тисяч доларів. Торги закриють 21 вересня.

Довідка. NFT-токен – унікальний цифровий актив, який зберігається в блокчейні і дає ексклюзивне право на фото, відео, аудіо, твіти та інші подібні цифрові товари.

Кожен NFT є унікальним: його не можна підробити або замінити. Це дозволяє власнику закріпити свої права на певний унікальний об’єкт.

Варто зазначити, що невзаємозамінні токени все частіше продаються на різних аукціонах.

Наприклад, не так давно співачка і художниця Граймс (кохана Ілона Маска) продала колекцію цифрових творів мистецтва “WarNymph” майже за 6 мільйонів доларів. Торги відбувалися на майданчику Nifty Gateway.

Американський рок-гурт “Kings of Leon” випустив альбом “When You See Yourself” у вигляді серії цифрових токенів.

Бренд RTFKT Studios, який займається створенням віртуальних кросівок, разом з крипто-художником FEWOCiOUS влаштував аукціон зі своїми товарами через блокчейн і заробив $3,1 млн за сім хвилин.

А співзасновник і голова Twitter Джек Дорсі виставив на криптоаукціон свій перший твіт (у форматі NFT-токена), написаний у березні 2006 року.

На думку фахівця Christie’s Ноа Девіса, потенціал того, що цифровий арт “зруйнує традиційну модель аукціонів творів мистецтва, величезний”.

Він пояснив, що “відсутність предметності” у NFT означає, що аукціонні дома не несуть жодних витрат, необхідних для зберігання, обробки, каталогізації, фотографування і страхування фізичного твору мистецтва. Це робить реалізацію NFT “дійсно привабливою можливістю” для аукціонних домів.

Раніше повідомлялося, що актриса Анджеліна Джолі продала картину колишнього прем’єр-міністра Великобританії Вінстона Черчилля “Мінарет мечеті Аль-Кутубія” зі своєї колекції за рекордні 11,5 мільйона доларів.