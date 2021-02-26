Про це поінформували в пресслужбі суду.
Як відомо, на початку лютого за рішенням Ради національної безпеки і оборони України були запроваджені санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та трьох телеканалів – NewsOne, ZIK та “112 Україна”. Мовлення цих каналів було заблоковано.
Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.
Козак є номінальним власником вказаних медіаактивів, які пов’язують із головою політради партії “ОПЗЖ” Віктором Медведчуком.
Сьогодні ж стало відомо, що канал “112 Україна” оскаржує зазначений указ президента.
“25 лютого 2021 року до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду надійшов позов ТОВ “Телерадіокомпанія “112-ТВ”, яким оскаржується указ президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021 “Про рішення РНБО “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, а саме п. 4 додатка № 2, відповідно до якого застосовано санкції до позивача”, – зазначили в пресслужбі.
Позову присвоїли реєстраційний номер справи – № 9901/40/21.
У пресслужбі нагадали, що раніше до Верховного суду вже надходили позовні заяви щодо оскарження вказаного указу президента.
Так, 10 лютого повідомлялося, що Верховний суд відмовив у порушенні провадження за двома позовами, в яких оскаржували блокування телеканалів “112 Україна”, NewsOne і ZIK.
Згодом суд погодився розглянути позов, у якому оскаржується указ президента Володимира Зеленського про запровадження санкцій проти нардепа Козака та телеканалів. Позивач стверджував, що було порушено його право на отримання інформації від інформаційних програм, які транслюють телеканали “112 Україна”, NewsOne та ZIK.
Крім того, Верховний суд ухвалив рішення за позовом телеканалу ZIK, проти якого були накладені санкції: позивач допустив низку помилок, на вирішення яких було надано 10 днів.
Також Верховний суд залишив без розгляду позов ТОВ “Новини 24 години” (NewsOne) щодо застосування до нього санкцій. Каналу необхідно надати докази, що підтверджують надходження коштів про сплату судового збору за подання позовної заяви.
А 24 лютого надійшов позов нардепа Тараса Козака, яким він оскаржив введені щодо нього санкції.
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