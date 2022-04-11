Директор каналів "Футбол" Олександр Денисов оголосив про припинення співпраці із Віктором Леоненком. Раніше колишній гравець "Динамо" намагався виправдати мовчазну позицію російських спортсменів.

Про це йдеться у заяві Олександра Денисова у Facebook.

“Друзі, щодо останніх висловлювань Віктора Леоненка. Всі його вислови в інтерв’ю, це лише його позиція”, – зазначив він.

Денисов наголосив, що на тлі “зігуючих спортсменів РФ, виправдовувати їхню мовчазну позицію – за межею цинізму”. Канал “Футбол” закінчив співпрацю з Віктором Леоненком.

У нещодавньому інтерв’ю Леоненко закликав не критикувати російських спортсменів, оскільки, за його словами, за проукраїнську позицію в РФ можна потрапити до в’язниці.