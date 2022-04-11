Про це йдеться у заяві Олександра Денисова у Facebook.
“Друзі, щодо останніх висловлювань Віктора Леоненка. Всі його вислови в інтерв’ю, це лише його позиція”, – зазначив він.
Денисов наголосив, що на тлі “зігуючих спортсменів РФ, виправдовувати їхню мовчазну позицію – за межею цинізму”. Канал “Футбол” закінчив співпрацю з Віктором Леоненком.
У нещодавньому інтерв’ю Леоненко закликав не критикувати російських спортсменів, оскільки, за його словами, за проукраїнську позицію в РФ можна потрапити до в’язниці.
- Нагадаємо, 15-річний російський спортсмен Артем Северюхін відсвяткував перемогу на Чемпіонаті Європи з картингу нацистським вітанням. Він продемонстрував його під час церемонії нагородження у Португалії.
- Раніше РФ із Білоруссю відсторонили від змагань у червні-липні в Угорщині. Тепер представники цих країн не зможуть виступити на чемпіонаті світу з водних видів спорту.
- Спортсменів із РФ та Білорусі не допустять до змагань Міжнародної федерації студентського спорту (FISU). Вони не виступатимуть на заходах FISU як мінімум до кінця 2022 року.
- Також усі футбольні клуби РФ, а також національна збірна відсторонені від усіх змагань, які проводяться під егідою ФІФА та УЄФА.