Відповідну заяву оприлюднено на сайті каналу.
ICTV пояснює інцидент “технічною помилкою”.
“Телеканал ICTV приносить вибачення за технічну помилку, яка трапилась вчора під час трансляції звернення президента України Володимира Зеленського о 22:30. Враховуючи важливість звернення, ми прийняли рішення перервати один з найпопулярніших телевізійних серіалів, щоб якомога більше людей, зокрема тих, хто не дивляться новини, все одно отримали цю суспільно важливу інформацію”, – наголошується в заяві.
У зв’язку з цим на телеканалі закликають глядачів і журналістів “звернути увагу не на цю прикру помилку, а на зміст звернення”.
У ньому Володимир Зеленський пояснював, як українцям, які зараз перебувають за кордоном, повернутися додому. Він закликав реєструватися в системі Міністерства закордонних справ “ДРУГ” або звертатися в посольства України в різних країнах.
“Телеканал ICTV звертається до усіх громадян України та просить бути пильними щодо ситуації, дотримуватись усіх важливих порад, зберігати карантин”, – йдеться в заяві.
Напередодні під час траслянції відеозвернення Зеленського на телеканалі ICTV запустили титри. У той час, коли глава держави обіцяв всіх українців повернути додому, в титрах написали “Це я вбила Еріку. Вона забрала в мене кохану людину. Пробачте мені, якщо зможете” и таке інше.
“Це я вбила Еріку. Пробачте мені, якщо можете”: ICTV випадково запустив не ті субтитри під час звернення Зеленського.🤷🏻♂️
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“Це я вбила Еріку. Пробачте мені, якщо можете”: Телеканал ICTV випадково (напевно) запустив не ті субтитри під час звернення Зеленського🤷🏻♂️
http://bit.ly/3a0vjDN
Опубліковано Букви Вівторок, 17 березня 2020 р.
- Президент Володимир Зеленський закликав усіх українців не залишати без необхідності свої будинки, а також порекомендував, що почитати і подивитися під час карантину.