Телеканал ICTV вибачився за помилкові субтитри, які з'явилися під час офіційного відеозвернення президента України Володимира Зеленського до українців.

Відповідну заяву оприлюднено на сайті каналу.

ICTV пояснює інцидент “технічною помилкою”.

“Телеканал ICTV приносить вибачення за технічну помилку, яка трапилась вчора під час трансляції звернення президента України Володимира Зеленського о 22:30. Враховуючи важливість звернення, ми прийняли рішення перервати один з найпопулярніших телевізійних серіалів, щоб якомога більше людей, зокрема тих, хто не дивляться новини, все одно отримали цю суспільно важливу інформацію”, – наголошується в заяві.

У зв’язку з цим на телеканалі закликають глядачів і журналістів “звернути увагу не на цю прикру помилку, а на зміст звернення”.

У ньому Володимир Зеленський пояснював, як українцям, які зараз перебувають за кордоном, повернутися додому. Він закликав реєструватися в системі Міністерства закордонних справ “ДРУГ” або звертатися в посольства України в різних країнах.

“Телеканал ICTV звертається до усіх громадян України та просить бути пильними щодо ситуації, дотримуватись усіх важливих порад, зберігати карантин”, – йдеться в заяві.

Напередодні під час траслянції відеозвернення Зеленського на телеканалі ICTV запустили титри. У той час, коли глава держави обіцяв всіх українців повернути додому, в титрах написали “Це я вбила Еріку. Вона забрала в мене кохану людину. Пробачте мені, якщо зможете” и таке інше.