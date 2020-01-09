Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення вирішила оштрафувати телеканал "НАШ" майже на 106 тисяч гривень за інтерв'ю з колишнім прем'єр-міністром Миколою Азаровим.

Про це поінформували в прес-службі Нацради.

“Національна рада на засіданні 9 січня розглянула результати позапланової виїзної перевірки ТОВ “Наша Прага”, м. Київ (логотип “Максі-ТВ”) та ухвалила рішення про оголошення мовнику попередження, а також стягнення із нього штрафу за заклики до повалення конституційного ладу і розпалювання ворожнечі”, – йдеться в повідомленні.

Йдеться про інтерв’ю Азарова Дмитру Гордону. У ньому є висловлювання, які, на думку регулятора, порушують закони “Про інформацію” та “Про телебачення і радіомовлення”.

“Гість програми у своїх висловлюваннях про події Революції Гідності, збройної агресії на сході держави й анексії Криму неодноразово використовував формулювання, які є спробою фальсифікувати історичні події, підмінити поняття, які визначені у нормативно-правових актах. Формулювання, озвучені Азаровим, є поширенням необ’єктивної інформації, яка піддає сумніву легітимність органів державної влади України, містять відверте неаргументоване звинувачення представників влади в діях, які переслідуються законом, а саме: у бандитизмі, мародерстві та злочинах, що нав’язує глядачам ставлення до представників влади як до вже визнаних злочинців”, – наголошується в повідомленні.

Нацрада встановила, що у висловлюваннях Азарова звучали заклики до повалення конституційного ладу в Україні, розпалювання ворожнечі і зазіхання на права і свободи людини.

“Крім того, висловлювання Азарова містили необ’єктивну інформацію щодо послідовності подій під час збройної агресії Російської Федерації і є прямим продовженням лінії російської пропаганди”, – наголошується в повідомленні.

Аналіз передачі також не зафіксував жодної спроби ведучого Дмитра Гордона змінити риторику гостя. Як уточнили в Нацраді, вся передача містила тільки одну точку зору: іншої думки або ознак дискусії не було, що є порушенням права глядачів на об’єктивну інформацію і зловживанням правом на свободу вираження поглядів з боку каналу.

За результатами засідання Нацрада винесла телеканалу попередження і виписав штраф в розмірі 25 % від ліцензійного збору – 105 тис. 625 гривень і 50 копійок.