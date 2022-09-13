12 вересня телеканал "Рада" запросив до бесіди в етері спільного телемарафону "Єдині новини" нардепа Анатолія Бурміча, який був обраний від "Опозиційної платформи — За життя", а зараз входить до депутатської групи "Відбудова України". З ним обговорювали опалювальний сезон та підготовку до зими, хоча Бурміч є членом комітету з антикорупційної політики.

Про це інформує “Детектор Медіа”.

Попри антиукраїнський бекґраунд нардепа, запитань, пов’язаних із політичною позицією Бурміча та його оцінками російського вторгнення, йому під час ефіру не ставили.

Відомо, що до повномасштабного вторгнення Бурміч був частим гостем на етерах телеканалів Медведчука і рупором російської пропаганди там. Зокрема, він неодноразово озвучував проросійські наративи про “зовнішнє управління”.

Вже після 24 лютого в телевізійному етері, запис якого був знищений разом із ютуб-каналом Ukrlive, Бурміч звинувачував у вторгненні російської армії в Україну США, а про оборону України казав: “Я в данной ситуации до конца не могу понять. Чего и какой ценой, и зачем?”.

З фракції ОПЗЖ Анатолій Бурміч вийшов 14 квітня.

За інформацією “Відсічі”, в ефірі телемарафону також з’являлися інші представники «Відбудови України», обрані від ОПЗЖ:

“Спостерігаємо збільшення ефірів у Плачкової, Мороза і Гнатенка. Всі вони перевзулись та увійшли в групу Столара “Відновлення України”. Куратором марафону є міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Пане міністр, коли чекати Бойка і Шуфрича?”.

Народна депутатка від партії “Європейська Солідарність” Ірина Геращенко констатує, що включення ОПЗЖ в ефір марафону в слоті “Рада” стало щоденним.

“Я розумію, що влада має роздавати плюшки, чи як там в них це називається, за лояльність і голосування. Але всьому є межа! Європейська Солідарність виступає з рішучим протестом повзучої легалізації забороненої партії”, – наголосила нардепка.

Геращенко додала, що усі представники партії “ОПЗЖ” повинні нести моральну і політичну відповідальність за те, що “їх партія стала кублом колаборантів і зрадників, що їх вожді їздили на поклон в Кремль і всі вони роками просували проросійський порядок денний”.