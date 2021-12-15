Парламентський телеканал Рада переконує, що не знімав ролик з політтехнологом Володимиром Петровим.

Про це повідомляє пресслужба каналу на сторінці Facebook.

“Телеканал Рада не має жодного відношення до відеоролика, який поширюють у соцмережах та анонімних телеграм-каналах. Ми не несемо відповідальності за його наповнення та зміст”, – заявляють представники каналу.

Також, у дописі повідомляється, що співробітники телеканалу не проводили і не погоджували ролик за участі політтехнолога. І переконують: це відео не буде виходити в ефірі “Ради”.

“Парламентський телеканал “РАДА” був, є і буде майданчиком для висвітлення позицій усіх політичних сил. Ми — незалежний державний телеканал. Нас не фінансує ані влада, ані опозиція. Ми працюємо завдяки і в інтересах громадян України”, – стверджують представники телеканалу.

Коментатори зреагували досить скептично. Дехто зауважив, що у ролику брали участь журналісти каналу, більшість просто глузували з допису.

Серед коментаторів були журналісти, блогери та політики.

Більшість коментаторів, однак, нарікали, що не вважають пост правдивими. Під дописом було чимало запитань до пресслужби каналу – але всі вони лишилися без відповідей.

Деякі коментатори побачили тут навіть паралель з Білоруссю та Росією.

За повідомленнями у ЗМІ, над створенням нового формату державного телеканалу Рада працюватиме політтехнолог Володимир Петров, який наразі є підозрюваним за чотирма статтями Кримінального кодексу України (свідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, порушення недоторканності житла, порушення недоторканності приватного життя, втручання в діяльність працівника правоохоронного органу).

Політтехнолог Володимир Петров буде залучений до переформатування державного телеканалу “Рада”, діяльність якого раніше була спрямована на висвітлення роботи парламенту.

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко оголосив, що після оновлення телеканал “Рада” висвітлюватиме роботу не лише парламенту, але й Кабінету Міністрів України та Офісу президента. Він же анонсував можливе виділення каналу додаткових 20 мільйонів гривень у 2021 році.