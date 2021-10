Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Транспортний засіб отримав назву Roboat (роботизований човен).

Проєкт розроблений Амстердамським інститутом передових міських рішень та Массачусетським технологічним інститутом.

“У нас ускладнений дорожній рух та затори, електронна комерція та логістика захаращують невеликі вулички міста. Водночас у нас є багато відкритої води у каналах… Тому ми розробили самоврядне, автономне судно, щоб допомогти з логістикою у місті, а також доставляти людей”, – пояснив директор з інновацій Амстердамського інституту передових міських рішень Стефан ван Дейк.

Проєкт розробляли чотири роки, і лише цього тижня було представлено два повнорозмірні човни.

Одним із перших варіантів тестового застосування Roboat стане збір сміття. Зазвичай це завдання вирішується за допомогою вантажівок, проте великі машини незручно використовувати на вузьких вулицях Амстердама.

