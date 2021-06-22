Про це сповістили на сайті “Україна 24”.

Анонсоване шоу має назву “Велика ДЕолігархізація”. В центрі уваги щотижневої інформаційно-аналітичної програми буде лише тема деолігархізації, яку телеканал називає “найголовнішою реформою Зеленського”. Перший випуск вийде на “Україна 24” 3 липня, на телеканалі “Україна” — 6 липня.

Зауважимо, і телеканал “Україна”, і телеканал “Україна 24” (запущений у грудні 2019 року) входять до медіахолдингу “Медіа Група Україна”, який існує з 2010 року.

Як зазначено на сайті медіахолдингу, він керує телевізійними та іншими медіапроєктами холдингової компанії “Систем кепітал менеджмент”. Кінцевим бенефіціарним власником приватного акціонерного товариства “СКМ”, відповідно до даних відкритих реєстрів, є Рінат Ахметов, який за даними Forbes залишається найбагатшою людиною України.

Нагадаємо, у квітні президент Володимир Зеленський запропонував РНБО розробити законопроєкт щодо “статусу олігарха”.

Згодом секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що у розробці “закону про олігархів” апарат Ради національної безпеки та оборони (РНБО) виходить із того, що до цієї категорії в Україні можна “з впевненістю віднести” 13 осіб.

20 травня Зеленський на своїй підсумковий пресконференції відмовився називати ці 13 прізвищ, але розповів про критерії визначення олігарха. Водночас глава держави заявив, що людина, яку зарахують до “статусу олігарха”, не зможе бути депутатом Верховної Ради.

4 червня після засідання РНБО секретар Ради зазначив, що законопроєкт президента є лише частиною ряду законодавчих актів щодо олігархів, які з’являться за два тижні.

5 червня міністр юстиції України Денис Малюська у прямому ефірі заявив, що лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко точно потрапить до реєстру олігархів.